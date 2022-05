The Big Con на Xbox бесплатно обновят до Grift of the Year Edition

Вадим Карасев





Разработчики игры The Big Con объявили о планах выпустить проект в издании Grift of the Year Edition на Nintendo Switch уже скоро — 1 июня 2022 года. Но и игроков на других платформах разработчики не забыли. Обладатели базовой The Big Con для Xbox One получат обновление до Grift of the Year Edition бесплатно. Обновление станет доступно игрокам в тот же день, что проект появится на Switch — 1 июня.

Полное издание игры The Big Con содержит 2 часа нового контента, новых персонажей и коллекционные предметы, а также аркадную игру Rad Ghost. К скорому релизу обновления разработчики представили трейлер — его можно видеть ниже.

The Big Con вышла на Xbox и PC в августе 2021 года. Игра была неплохо встречена критиками — у нее 74 балла из 100 на Opencritic.