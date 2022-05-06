The Big Con на Xbox бесплатно обновят до Grift of the Year Edition
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The Big Con на Xbox бесплатно обновят до Grift of the Year Edition

The Big Con на Xbox бесплатно обновят до Grift of the Year Edition


Разработчики игры The Big Con объявили о планах выпустить проект в издании Grift of the Year Edition на Nintendo Switch уже скоро — 1 июня 2022 года. Но и игроков на других платформах разработчики не забыли. Обладатели базовой The Big Con для Xbox One получат обновление до Grift of the Year Edition бесплатно. Обновление станет доступно игрокам в тот же день, что проект появится на Switch — 1 июня.

Полное издание игры The Big Con содержит 2 часа нового контента, новых персонажей и коллекционные предметы, а также аркадную игру Rad Ghost. К скорому релизу обновления разработчики представили трейлер — его можно видеть ниже.


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The Big Con вышла на Xbox и PC в августе 2021 года. Игра была неплохо встречена критиками — у нее 74 балла из 100 на Opencritic.

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По материалам: newxboxone

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