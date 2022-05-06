TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время
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TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время

TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время

Инсайдеры опровергли слухи о скорой свадьбе Рианны и A$AP Rocky, которые распространились в сети после выхода нового клипа рэпера. В новом видео A$AP Rocky спрашивает у Рианны, выйдет ли она за него замуж, при помощи грилзов на зубах, а певица отвечает согласием.

Такой сюжет подогрел слухи о помолвке музыкантов, которые появились еще после того, как Рианну заметили с кольцом на обручальном пальце. Однако инсайдеры, близкие к паре, в разговоре с TMZ это опровергают и отмечают, что эта история — не более чем сценарий клипа.

Это все ради шутки, — сообщают инсайдеры.


Кадр из клипа


По словам источника, Рианна и A$AP Rocky не только не собираются в ближайшее время играть свадьбу, но даже не помолвлены.

Напомним, сейчас Рианна находится на последних месяцах беременности — певица и A$AP Rocky ждут своего первенца. Несмотря на положение Рианны, в последнее время пара часто оказывается в центре скандалов. Так, A$AP Rocky обвинили в измене Рианне с ее подругой, дизайнером Аминой Муадди, которая эти слухи опровергла. После этого в сети появились скриншоты переписки рэпера с другой женщиной, которую он приглашает на встречу.

Кроме того, у музыканта возникли проблемы с законом — его подозревают в стрельбе, которая произошла в Голливуде еще осенью 2021 года. Рэпера арестовали, однако отпустили под залог. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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