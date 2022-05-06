В Halo Infinite немало проблем со стартом 2 сезона, 343 Industries обещает их исправить

Вадим Карасев





Несколько дней назад в Halo Infinite стартовал второй сезон. С его стартом разработчики обещали исправить неудачную систему прогрессии, которая использовалась в первом сезоне. Однако, с исправлениями старых ошибок возник целый ряд новых, что еще усугубилось новым контентом, который тоже оказался проблемным.

На форумах и в соцсетях игроки жалуются на массу проблем в Halo Infinite со стартом второго сезона. Некоторые карты были изменены, что не понравилось игрокам. Возникло множество багов: игроки не получают награды за выполнение испытаний, иногда результаты испытаний не сохраняются, во время матча оружие может просто перестать стрелять, есть сложности в работе крюка-кошки и прыжков, плюс многие другие проблемы.

Джозеф Стейтен из 343 Industries в Twitter признал, что второй сезон стартовал не лучшим образом, пообещав, что разработчики исправят проблемы: