В Halo Infinite немало проблем со стартом 2 сезона, 343 Industries обещает их исправить
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В Halo Infinite немало проблем со стартом 2 сезона, 343 Industries обещает их исправить

В Halo Infinite немало проблем со стартом 2 сезона, 343 Industries обещает их исправить


Несколько дней назад в Halo Infinite стартовал второй сезон. С его стартом разработчики обещали исправить неудачную систему прогрессии, которая использовалась в первом сезоне. Однако, с исправлениями старых ошибок возник целый ряд новых, что еще усугубилось новым контентом, который тоже оказался проблемным.

На форумах и в соцсетях игроки жалуются на массу проблем в Halo Infinite со стартом второго сезона. Некоторые карты были изменены, что не понравилось игрокам. Возникло множество багов: игроки не получают награды за выполнение испытаний, иногда результаты испытаний не сохраняются, во время матча оружие может просто перестать стрелять, есть сложности в работе крюка-кошки и прыжков, плюс  многие другие проблемы.

Джозеф Стейтен из 343 Industries в Twitter признал, что второй сезон стартовал не лучшим образом, пообещав, что разработчики исправят проблемы:

Спартанцы, эта неделя была проблемной, и мы не хотели такого. Мы принимаем ваши отзывы близко к сердцу, особенно что касается касательно прыжков и спидраннов. Мы рассматриваем варианты решений и в будущем поделимся новостями о них.

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По материалам: newxboxone

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