В Тасмании встретили улиток, не попадавшихся людям на глаза более 120 лет

Вадим Карасев

В озере Грейт-Лейк в центральной части острова Тасмания ученые обнаружили улиток вида Beddomeia tumida, сообщает ABC News. Представители этого вида не попадались ученым уже более 120 лет, и считалось, что вид уже мог исчезнуть.

Beddomeia tumida — небольшие пресноводные улитки размером 4,4 миллиметра. Они были описаны тасманским натуралистом Уильямом Петтердом в 1889 году. Последний раз их встречали в начале XX века. В 1990-х годах специалисты по моллюскам потратили много времени, пытаясь найти улитку этого вида, но безуспешно.

В наши дни, как говорит эколог из гидроэнергетической компании Entura Энди Тейлор (Andy Taylor), ученые наткнулись на этих улиток случайно. Они разыскивали другой редкий вид тасманийских улиток — Ancylastrum cumingianus из семейства чашечковых (Acroloxidae). Этих улиток также не встречали в течение многих лет, но неожиданно обнаружили в 2015 году.

Новая экспедиция надеялась подтвердить наличие в озере Грейт-Лейк улиток Ancylastrum cumingianus. Для этого ученые погружали в воды озера куски черепицы на глубину от двух до десяти метров, а спустя несколько дней извлекали их и смотрели, какие моллюски успели там поселиться. Такой метод действительно позволил ученым вновь встретить улиток Ancylastrum cumingianus, но также они наткулись на нескольких крошечных улиток, вид которых даже не смогли сразу определить. Это и были Beddomeia tumida.

Всего ученые собрали 15 экземпляров этого вида. Они предполагают, что данная улитка может даже оказаться достаточно многочисленной, просто ее размер и образ жизни затрудняют встречу с ней человека.