Все больше подтверждений, что Avowed от Obsidian создается на Unreal Engine 5
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Все больше подтверждений, что Avowed от Obsidian создается на Unreal Engine 5

Все больше подтверждений, что Avowed от Obsidian создается на Unreal Engine 5


В начале этого года появлялись слухи, что масштабная RPG Avowed от студии Obsidian разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Официально пока это не подтверждено, но в рамках презентации движка Unreal Engine 5 студия Obsidian значилась одной из команд, которая уже с ним работает. При этом, напомним, что Avowed не единственная игра, которая сейчас создается командой Avowed.

Появились новые подтверждения, что Avowed может создаваться на Unreal Engine 5. Игроки обратили внимание на профиль в LinkedIn главного VFX-художника Obsidian Аарона Дубойса, который работает над Avowed. В его профиле указано, что он работает с движком Unreal Engine 5.


Напомним, Avowed пока не имеет даты релиза, но инсайдеры отмечают, что проект выйдет в первой половине 2023 года.


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По материалам: newxboxone

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