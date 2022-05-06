Xbox и Bethesda анонсировали Xbox FanFest — впервые за долгое время с оффлайн мероприятиями

Вадим Карасев





Примерно через месяц состоится трансляция игр Xbox и Bethesda — крупное событие, которое назначено на 12 июня. До пандемии такие летние презентации сопровождались Xbox FanFest в рамках E3 — специальными встречами для фанатов Xbox с руководителями игрового направления и студий Microsoft.

В этом году Xbox FanFest возвращается, но в измененном виде. Мероприятия в рамках Xbox FanFest будут проходить и в оффлайн и в онлайн формате. В оффлайн формате они пройдут в Лос-Анджелесе (США), Торонто (Канада), Мельбурне (Австралия) и Мадриде (Испания). Билеты получат случайные игроки, которые зарегистрируются на FanFest на сайте Xbox. Всего в рамках оффлайн встреч будет по 125-250 человек.

Кроме того, Xbox FanFest будет проходить и в онлайн формате. В рамках онлайн активностей обещают различные бонусы для игроков: