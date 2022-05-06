Xbox и Bethesda анонсировали Xbox FanFest — впервые за долгое время с оффлайн мероприятиями
Примерно через месяц состоится трансляция игр Xbox и Bethesda — крупное событие, которое назначено на 12 июня. До пандемии такие летние презентации сопровождались Xbox FanFest в рамках E3 — специальными встречами для фанатов Xbox с руководителями игрового направления и студий Microsoft.
В этом году Xbox FanFest возвращается, но в измененном виде. Мероприятия в рамках Xbox FanFest будут проходить и в оффлайн и в онлайн формате. В оффлайн формате они пройдут в Лос-Анджелесе (США), Торонто (Канада), Мельбурне (Австралия) и Мадриде (Испания). Билеты получат случайные игроки, которые зарегистрируются на FanFest на сайте Xbox. Всего в рамках оффлайн встреч будет по 125-250 человек.
Кроме того, Xbox FanFest будет проходить и в онлайн формате. В рамках онлайн активностей обещают различные бонусы для игроков:
Независимо от того, присоединитесь вы виртуально или лично, у вас будет возможность встретиться, получить классные вещи (кто не любит бесплатные вещи??), потусоваться, поболтать и посмотреть на игровые мероприятия с вашими друзьями-фанатами! Мы также будем приглашать специальных гостей из семьи Xbox и Bethesda.