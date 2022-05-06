Жена Константина Ивлева рассказала, как привлечь мужчину

Супруга Константина Ивлева, Валерия поделилась женскими секретами. 29-летняя Валерия Куденкова замужем за 48-летним телеведущим Константином Ивлевым. Журналистка рассказала, как складываются их отношения после рождения дочери. Валерия в начале апреля стала мамой. Она родила дочь, которую они с мужем назвали Никой. Скоро малышке исполнится один месяц. Поклонники супругов поинтересовались, как они отметят это событие. «Как? Снимем баню, вызовем стриптизеров. Как еще отмечать первый месяц ребенка? Шучу. Сделаем красивую фотографию и подарим ей что-то красивое», — с иронией ответила избранница ведущего передачи «На ножах». По словам Валерии, Ника похожа и на нее, и на отца. Но мимику девочка унаследовала от Константина. Куденкова призналась, что во время беременности пользовалась маслами для тела. Однако молодая мама указала, что не верит в их эффективность. «У меня нет растяжек на теле, но есть на груди. Единственное, что можно сделать, чтобы не было растяжек, это молиться», — пошутила журналистка.Константин Ивлев с женой Валерия также рассказала, что перед родами весила 76 килограммов, а после появления на свет дочери — уже 69. Сейчас ее вес снизился до 66 килограммов. Избранница шеф-повара заверила, что ее отношения с мужем не изменились после рождения дочери. «Страсть в отношениях зависит только от людей, которые находятся в этих отношениях», — логично полагает Куденкова. Валерия отметила, что не ревнует, если муж делает комплименты другим женщинам. «Если перед мужчиной стоит действительно красивый человек, который выделяется среди других, то почему бы это не отметить и не сделать комплимент. Странно было бы, если бы он этого не делал», — высказалась супруга телеведущего. Поклонницы Куденковой попросили дать им совет, как обратить на себя внимание медийного человека. «Тут всё просто. Встаете рано утром, надеваете желтые стринги и бежите в сторону медийной личности», — предложила журналистка и рассмеялась. Она отметила, что это странный вопрос, и точного ответа она не знает.