18 фотоаргументов в пользу того, что родительство — тяжкий труд и тест-драйв для нервов
Появление детей кардинально меняет всю жизнь. Они привносят в неё не только радости, но и испытания для родительской нервной системы. Иногда выходки «цветов жизни» могут довести до обморока. Мы собрали несколько фотографий, которые наглядно демонстрируют всю прелесть детской изобретательности, ловкости, чувства юмора и умения натворить дел, когда взрослые отвлеклись всего на несколько минут. Кто бы мог подумать, что эти малыши способны на подобное?
Этот ребёнок — злой гений
Папина помощница
Малышка залезла в автомат, чтобы достать игрушки и раздать другим
Она мой герой!
О, новая игра: ребёнок-хватайка!
Он всего лишь ехал вторым
Потому что первый без заднего крыла. Отличный ход.
Когда эмоции говорят сами за себя
Теперь подождите 18-20 лет и воссоздайте это фото. Я подожду.
ПЛАЧЬ ГРОМЧЕ! УТВЕРЖДАЙ СВОЁ ГОСПОДСТВО НАД РЕБЁНКОМ!
Мужу надоело терять пульты, которыми всё время играют дети
Прибейте их к журнальному столику.
Иногда самое нелепое решение оказывается единственно верным.
Мой сын сегодня побывал у стоматолога
Папа потерял Томми из виду
Грязевые ванны
Внимательная и заботливая сестра
Мини-джакузи
Наверное, они отмывали его очень долго
Дочь нашла крем для подгузников и использовала его не по назначению
Динамики звучали как-то неправильно. Муж решил проверить сабвуфер
Мой четырёхлетний ребёнок был в восторге от того, что ему вернули все эти машины.
День, которого я боялся всю взрослую жизнь, настал. Сын добрался до моего инструмента
Моя сестра всегда покупает моим детям самые громкие и неприятные игрушки. Я хочу задушить её.
Мой ребёнок принесет это домой на следующей неделе… Я полностью чувствую вашу боль!
Модница
Когда в доме стало слишком тихо, нужно пойти и отыскать ребёнка
Дочь играла в ветеринара
Подрастающие художники
Детские шалости вас не пугают, а забавляют? Здесь вы можете посмотреть на других неугомонных детей, которые гарантировано поднимут вам настроение.