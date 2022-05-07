18 фотоаргументов в пользу того, что родительство — тяжкий труд и тест-драйв для нервов

Появление детей кардинально меняет всю жизнь. Они привносят в неё не только радости, но и испытания для родительской нервной системы. Иногда выходки «цветов жизни» могут довести до обморока. Мы собрали несколько фотографий, которые наглядно демонстрируют всю прелесть детской изобретательности, ловкости, чувства юмора и умения натворить дел, когда взрослые отвлеклись всего на несколько минут. Кто бы мог подумать, что эти малыши способны на подобное?

Этот ребёнок — злой гений

Папина помощница

Малышка залезла в автомат, чтобы достать игрушки и раздать другим

Она мой герой!

О, новая игра: ребёнок-хватайка!

Он всего лишь ехал вторым

Потому что первый без заднего крыла. Отличный ход.

Когда эмоции говорят сами за себя

Теперь подождите 18-20 лет и воссоздайте это фото. Я подожду.

ПЛАЧЬ ГРОМЧЕ! УТВЕРЖДАЙ СВОЁ ГОСПОДСТВО НАД РЕБЁНКОМ!

Мужу надоело терять пульты, которыми всё время играют дети

Прибейте их к журнальному столику.

Иногда самое нелепое решение оказывается единственно верным.

Мой сын сегодня побывал у стоматолога

Папа потерял Томми из виду

Грязевые ванны

Внимательная и заботливая сестра

Мини-джакузи

Наверное, они отмывали его очень долго

Дочь нашла крем для подгузников и использовала его не по назначению

Динамики звучали как-то неправильно. Муж решил проверить сабвуфер

Мой четырёхлетний ребёнок был в восторге от того, что ему вернули все эти машины.

День, которого я боялся всю взрослую жизнь, настал. Сын добрался до моего инструмента

Моя сестра всегда покупает моим детям самые громкие и неприятные игрушки. Я хочу задушить её.

Мой ребёнок принесет это домой на следующей неделе… Я полностью чувствую вашу боль!

Модница

Когда в доме стало слишком тихо, нужно пойти и отыскать ребёнка

Дочь играла в ветеринара

Подрастающие художники

Детские шалости вас не пугают, а забавляют? Здесь вы можете посмотреть на других неугомонных детей, которые гарантировано поднимут вам настроение.