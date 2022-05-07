7 привычек, которые помогут развить ум и критическое мышлениение

1. Подвергай все сомнению

2. Чтение

3. Правильный круг общения

4. В здоровом теле – здоровый дух

5. Ведение дневника

6. Выход из зоны комфорта

7. Цифровой детокс

Хорошо развитый интеллект подобен мышце: его можно «накачать», если подобрать правильные упражнения. Действительно, даже если человек от природы не обладает какими-то выдающимися интеллектуальными данными, то он всегда может исправить ситуацию, уделив время некоторым простым и универсальным методам. Именно о таких элементарных секретах и рецептах повышения умственных способностей и пойдет речь ниже более подробно.Выработка здорового критического отношения к действительности – это залог успеха каждого, кто хочет стать немного умнее. Не стоит верить всему, что говорят вокруг: важно самому докапываться до истины. Не нужно бояться задавать вопросы и обращаться к авторитетным источникам за помощью. Каждый пытливый и любопытный ум будет в конечном счете вознагражден.Самый простой и известный способ повысить уровень свой грамотности – это начать читать книги. Важно сделать из этого привычку и уделять чтению хотя бы 30-40 минут в день. Не обязательно зачитываться Гегелем и Кантом, но и не стоит опускаться до уровня бульварного чтива: толку от этого не будет. Для начала можно скачать список лучших классических произведений мира и начать с этого. Это отлично обогащает внутренний мир и пополняет словарный запас, что тоже немаловажно.Сложно становится умным, когда вокруг человека крутятся сплошняком невежды. Умные люди, как правило, выбирают себе соответствующие окружение. Общаясь с интеллектуалами, человек может подчерпнуть много полезного и нового. Кроме того, такие люди могут мотивировать человека становиться еще лучше одним своим примером.Наш организм – это сложная система, состоящая из множества взаимосвязанных элементов. Мозг влияет на тело, а тело в свою очередь влияет на наш мозг. Именно поэтому важно заниматься спортом, ведь даже ученые установили, что умеренные нагрузки улучшают когнитивные навыки. Другими словами, у спортсменов лучше память, внимание и способность к концентрации.Еще один отличный способ «прокачать» свой мозг – это ведение дневника. Достаточно просто описывать все свои мысли, страхи, сомнения и прочие чувства. Это тренирует навык осознанности, способствует развитию мышления и рефлексии. Также можно записывать сюда все свои новые идеи, проекты и мечты.Закрытая система, как известно, неспособна к развитию. Чтобы человек правильно развивался, он должен открываться новому опыту, а значит должен выходить за рамки своей зоны комфорта. Не стоит бояться всего нового, а ошибки и неудачи – это всего лишь опыт, который всегда ценен сам по себе. Только через практику человек может выработать новые привычки и освоить новые навыки и знания.Современное время – это эпоха гаджетов и различных устройств. Человек не может представить свою жизнь без интернета, компьютера, телефона и телевизора. Однако нужно иногда отказываться от этого всего, чтобы привести свой ум в порядок. В такие дни лучше выбраться из дома и провести свое время, общаясь с природой или каким-то полезным хобби. Это позволит лучше ощущать себя, свои истинные желания и цели, ведь наконец-то человек перестанет отвлекаться на внешние факторы.