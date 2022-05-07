Александр Васильев рассказал, что происходит с женщинами после «Модного приговора»
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Александр Васильев рассказал, что происходит с женщинами после «Модного приговора»

Александр Васильев рассказал, что происходит с женщинами после «Модного приговора»
Историк моды Александр Васильев раскрыл страшную тайну. Программа «Модный приговор» на Первом канале много лет позволяет телезрительницам следить за трендами, а героиням — обретать собственный стиль. Многим интересно, как складывается жизнь преображенных участниц, когда они возвращаются к своей привычной жизни, пройдя рестайлинг на Первом канале. Ведущий передачи Александр Васильев ответил на этот вопрос. Как оказалось, многие подписчицы в Сети у него спрашивают, как складывается жизнь героинь, «когда макияж смыт, одежда оставлена в шкафу, а восторг уже поутих…»
Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Скажу честно. Чаще всего все возвращается на круги своя. Ведь вопрос в мышлении, а не во внешнем проявлении. Вы можете однократно воспользоваться услугами стилиста или даже брать их на постоянной основе, но это не повлияет на вас коренным образом. Восприниматься окружающими, скорее всего, будете также», — признался фэшн-эксперт. Васильев подчеркнул, что для полного преображения недостаточно только сменить имидж. Потому что стиль — это не только одежда и макияж. Это и манеры, и речь, и привычки, и окружение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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