Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги
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Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги

Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем шпагате. Звезда балета прославилась не только как солистка Большого театра, некогда блиставшая на главной сцене страны, но и любительница шпагатов в неожиданных местах.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Демонстрация растяжки на пляже, во время прогулки на яхте, возле пальмы или на лестничных перилах — где только не раздвигала на 180 градусов, а то и больше, свои бесконечные ноги балерина. За это артистку не раз упрекали и хейтили. В своем микроблоге Волочкова объяснила, почему не перестанет этого делать. «Поддержание физической формы — это колоссальная работа над собой! И важно идти к цели и результату, не жалея сил. Что до растяжки, то она у меня выработана за десятилетия. Но если ее не поддерживать, то связки становятся менее эластичными. Вот и приходится жить в шпагате», — написала звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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