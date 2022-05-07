Чулпан Хаматовой подыскали замену
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Чулпан Хаматовой подыскали замену

Чулпан Хаматовой подыскали замену
Актриса Чулпан Хаматова поспешила покинуть Россию, поэтому ее спектакли отменили. Недавно актриса артистка перебралась в Латвию. Звезда обосновалась в элитном поселке, что в 80 км от Риги, где ранее купила дом. После она начала поливать грязью Россию, раздавая интервью различным изданиям, латвийским в том числе. А тем временем на сцене «Современника» ей нашли замену. В спектакле «Враги. История любви» вместо Хаматовой появилась Светлана Иванова, которая, по словам актера Сергея Юшкевича, «блистательно справилась с ролью».
Светлана Иванова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Света прекрасно сделала Машу. Прекрасно! А Света за столь короткий срок просто блистательно справилась с ролью, которая, мне казалось, к ней мало имеет отношения. Я был потрясен Светой! И даже те, кто видел предыдущий вариант и новый, высоко ее оценили. Она просто совершила подвиг», — цитирует Юшкевича «СтарХит». Добавим, еще одна постановка «Современника «УтроВечер», где также играла Хаматова, была снята с репертуара из-за невозможности найти замену.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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