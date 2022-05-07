Егор Крид посочувствовал Марвину

Певец Егор Крид высказался об уходе Миши Марвина из Black Star. Несколько лет назад Егор Крид ушел с лейбла Black Star. Недавно сотрудничество с компанией прекратил и другой артист Миша Марвин. Если Криду удалось сохранить свой сценический псевдоним, то Марвин остался без известного имени и песен. Несмотря ни на что Михаил Решетняк (настоящее имя артиста, — прим. ред.) не держит зла на руководство лейбла и надеется, что ему удастся построить успешную сольную карьеру. «Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат, — высказался исполнитель. — Но есть то, что останется со мной навсегда — это вы. И для вас я напишу еще много новых композиций, мы проведем много времени на моих будущих концертах. Семь лет я был артистом лейбла, писал песни для себя и других, релизил треки, давал выступления. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Благодарен тем, кто принимал участие в развитие артиста Миши Марвина.Миша Марвин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Благодарен Пашу (гендиректор компании Павел Курьянов, — прим. ред.) за то, что семь лет назад он поверил меня и помогал мне на протяжении всего этого времени. Все, что вы видели — клипы, концерты, — делала огромная команда, часть которой осталась со мной. Меня ждет новый опыт. Я готов к новой главе жизни. Теперь я Миша М», — откровенничал артист в личном блоге на днях. В столь сложный период артист поддержал его бывший коллега по Black Star Егор Крид, который стал успешен даже после ухода из компании. «Лучший! Жаль, что не договорился, да и пофиг! С твоим талантом еще сотни крутых треков сделаешь. Удачи в новом пути, бро!» — отметил Крид. К словам Егора присоединились многие пользователи Сети, которые признались, что с нетерпением ждут возобновления концертной деятельности Михаила. Марвин в свою очередь не сидит без дела — буквально на днях исполнитель представил публике новую композицию уже в качестве сольного артиста.