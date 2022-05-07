Елена Малышева кромсала и рубила
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Елена Малышева кромсала и рубила

Елена Малышева кромсала и рубила
Ведущая Елена Малышева удивила своим признанием. Телеведущая вернулась в эфир после слухов о закрытии популярной медицинской передачи о здоровье. В свойственной ей манере она продолжила шокировать зрителей происходящим на экране. На этот раз выпуск был посвящен вполне безобидной теме пользы сала. Но даже советы о том, как правильно выбирать и хранить любимый многими продукт, Елена Васильевна сумела подать в стиле мистического триллера, рассказав, как в свое время мастерски управлялась с огромным куском животного жира перед тем, как отправить его на длительное хранение.
Елена Малышева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сало лучше держать в морозилке, после которой его проще нарезать на нужные для приема пищи кусочки. Но Малышева, как истинная сибирячка, и ее муж Игорь Юрьевич приспособили для заморозки балкон, разделив перед этим большой кусок на более мелкие, удобные в применении. «Потому что там была морозильная камера. У нас на балконе хранилось все! Это были настоящие громадные морозильные камеры», – эмоционально поведала Малышева в эфире программы «Жить здорово» о событиях своей молодости. Зрители так и представили себе интеллигентную Елену Васильевну с огромным тесаком в руках, неистово кромсающую часть свиной туши, прежде чем отправить ее в ледяные недра вместительного балкона.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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