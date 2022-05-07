Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
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Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти

Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Певец Филипп Киркоров записал клип с Асти. На днях артист и Анна презентовали совместную песню «Хобби». Певец рассказал, почему записал дуэт именно с экс-солисткой «Artik и Asti» и какое значение в его жизни имеют женщины, чьи имена начинаются на букву «А». 55-летний Киркоров признался, что он всегда следил за творчеством Анны Дзюбы. После того как певица ушла из группы Artik&Asti, Филипп Бедросович решил, что точно должен записать с 31-летней коллегой дуэт. «Мне всегда нравилась Аня, но она была занята, у нее был другой рулевой — Артик. Когда она стала свободной, случился декабрьский вечер, когда мы остались вдвоем у камина в моем доме… Мне хорошо живется с Аней творчески, мы сейчас начинаем совместную жизнь на сцене, у нас есть ребенок, которого мы очень любим», — заявил Киркоров, естественно, говоря о песне «Хобби». Артист с юмором сказал, что всю жизнь его окружают дамы, чьи имена начинаются с буквы «А». «Вы посмотрите, что происходит — дочь Алла, бывшая жена Алла, Анастасия Стоцкая, Анна MARUV… Ванга предсказала, что женщины будут вершить мою судьбу — и вот очередной поворот», — отметил музыкант в беседе с POPCAKE.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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