Филиппа Киркорова хотят посадить

Певец Филипп Киркоров разгневал общественность своим выступлением. Артист, устроивший пляски на кресте во время своего концерта в Кремле в день рождения, уже успел принести публичные извинения, со слезой в голосе заявив, что не хотел оскорбить ничьих чувств. Более того, он сообщил, что возмутившая всех песня вообще была посвящена его умершей матери, а крест был всего лишь антуражем и не нес в себе никакого смыслового значения. Но проникновенная речь поп короля убедила не всех. Представители движения «Царьград», написавшие ранее заявление в прокуратуру, не верят в раскаяние эпатажной звезды и будут настаивать на заведении уголовного дела.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «При оскорблении чувств верующих в любом случае должны нести ответственность за свои действия. Я уверен, что Киркоров со своей стороны делал это осознанно, согласовывал и делал это неоднократно. Мы будем настаивать на привлечении его к уголовной или административной ответственности. Любой адекватный человек должен понимать, что наступать на крест или попирать его — это неадекватно», — обозначил свою позицию заместитель руководителя центра «Царьград» в беседе с порталом Super. Блогер Май Абрикосов тоже считает, что Киркоров не чувствует никакого раскаяния. «Закоренелому богохульнику нечего бояться», пишет экс-участник «Дома-2» в своем блоге.