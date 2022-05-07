Григорий Лепс показал подросшего сына - красавчика

Певец Григорий Лепс поделился редким фото своего младшего ребенка – сына Ивана, которому сегодня исполнилось 12 лет. Григорий Лепс поделился свежим фото своего сына Ивана, которому сегодня исполнилось 12 лет. В честь этого события певец опубликовал портрет своего наследника. Появившийся в Сети кадр бурно обсуждают поклонники Лепса. Многие пишут о том, что сын исполнителя растет настоящим красавцем и в будущем наверняка разобьет не одно женское сердце.Иван Лепс «Какой мальчик красивый!», «С праздником! Здоровья, счастья Сыну и Папе!🙏🏻💐☀️✌🏻Красавчик с бездонными глазами❤️🙏🏻», «Он просто космический», «Красавчик, папина копия, глаза мамины!Поздравляем! Всех благ! 💓», — пишут фанаты. Стоит отметить, что Иван действительно очень похож на свою маму — танцовщицу Анну Шаплыкову. Она прожила в браке с Лепсом почти 20 лет. За это время она родила артисту трех детей. Помимо Ивана у супругов есть дочери Ева и Николь. Осенью прошлого года пара неожиданно объявила о разводе. До сих пор Лепс так и не признался, из-за чего рухнула его семейная жизнь. Высказывались разные версии: начиная от слухов об измене Лепса, заканчивая обвинениями в алкоголизме. Несмотря на разрыв, экс-супруги продолжают близко общаться, а Григорий, как и раньше, активно участвует в жизни своих детей. «Мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод — это не повод для ссоры. У нас великолепные отношения и с Анной, и с детьми со всеми», — признался недавно певец.