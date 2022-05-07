Инсайдер: эксклюзивный для Xbox Project Belfry будет иметь мультиплеер

Вадим Карасев





В прошлом году появились слухи об игре под кодовым названием Project Belfry, которая создается для Xbox командой Stoic, сделавшей трилогию The Banner Saga. Похоже, что игровой инсайдер Джен Корден получил некоторые детали о проекте, о чем он рассказывает на этой неделе. Сперва журналист просто подогревал интерес к Project Belfry, а сегодня в ходе подкаста Xbox Two поделился и некоторыми подробностями об игре.

По словам Джеза Кордена, игра Project Belfry получит некоторый мультиплеер, но пока он не может сказать какой именно. Инсайдер отмечает, что игра использует облачные технологии и в ней есть мультиплеер и хаб для игроков. Каким образом этот хаб будет использоваться — неизвестно, инсайдер не знает будет в игре кооператив или другой мультиплеер. Ранее об игре инсайдеры говорили, что это экшен с боковой прокруткой и огромным миром для исследований.

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Джез Корден уверен, что в 2022 году об игре Project Belfry точно что-то расскажут. Он говорит, что проект создается с 2019 года, и ранее появлялась информация даже о возможном релизе Project Belfry в 2022 году.