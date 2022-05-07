Инсайдер: летом Xbox проведет и второе шоу — на Gamescom

Вадим Карасев





12 июня пройдет конференция Xbox & Bethesda Games Showcase — на ней можно ждать много интересной информации о будущей игровой линейке Xbox. Ходят слухи, что едва ли не каждая команда Xbox готова продемонстрировать что-то в рамках Xbox & Bethesda Games Showcase, но не факт, что для всех анонсов найдется время, учитывая обычную продолжить мероприятия в 90 минут.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two заявил, что он слышал про планы Xbox провести некое шоу на Gamescom. По его информации, некоторые интересные анонсы могут «приберечь» для немецкой выставки. При этом, на данный момент официально Microsoft не сообщала о планах выступить в Кельне с отдельным игровым мероприятием.

Watch this video on YouTube

Напомним, что у Microsoft, если не брать в расчет Activision Blizzard (которая пока не принадлежит корпорации), в разработке находится несколько десятков AAA-проектов от внутренних студий, плюс некоторое количество игр от партнеров.