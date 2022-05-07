Эмбер Херд обвинили в том, что ее показания на суде вдохновлены цитатами из фильмов

Вадим Карасев

Журналистка Алана Мастранджело провела неожиданную параллель между свидетельскими показаниями Эмбер Херд и цитатами из художественных фильмов, вызвав резонанс в сети.

На четвертой неделе судебного процесса между Эмбер и ее бывшим супругом Джонни Деппом показания, наконец, начала давать ответчица. Она уже успела сделать ряд громких заявлений.

По словам актрисы, Джонни неоднократно бил ее, в том числе из-за приступов ревности, и запрещал сниматься в фильмах с постельными сценами. Также Херд утверждает, что Депп изменил ей сразу после свадьбы, а однажды изнасиловал ее бутылкой ликера.

За показаниями звезды "Аквамена" внимательно следила репортер Breitbart News Алана Мастранджело. Она и обратила внимание на то, что многие реплики Эмбер похожи на цитаты из художественных фильмов. Своими наблюдениями журналистка поделилась в твиттере.





Эмбер Херд и Джонни Депп

Например, Херд сказала под присягой следующее: "Когда я была рядом с Джонни, я чувствовала себя самой красивой женщиной в мире. Но потом он исчезал — и это чувство тоже пропадало". Мастранджело эти слова напомнили фразу героини Гвинет Пэлтроу в фильме "Талантливый мистер Рипли": "С Дики вот какое дело... когда он рядом, кажется, что солнце светит прямо на тебя, и это великолепно. Но потом он покидает тебя, и становится очень холодно".

Многие согласились с тем, что фразы перекликаются друг с другом, однако кто-то посчитал, что они похожи лишь отдаленно.

Вы же понимаете, что все, кто был в подобных отношениях, описали бы своего партнера примерно так?— написал один из пользователей соцсети.

Однако Мастранджело привела и другие примеры. Так, рассказ Эмбер о падении на грязный ковер во время драки с Джонни ("В этот момент я подумала, как я вообще здесь оказалась? Почему я сижу на этом грязном ковре? Я тогда впервые обратила внимание, насколько он грязный") похож на сцену с рассуждениями о грязном ковре в сериале Netflix "Уборщица. История матери-одиночки".





Также слова, которые Херд приписывает Деппу (о том, что он скорее отрежет себе руку, чем поднимет ее на жену), напоминают слова героини Кейт Уинслет в мини-сериале "Милдред Пирс".

Теория Мастранджело разделила интернет-сообщество на два лагеря. Одни отнеслись к ее предположениям вполне серьезно, другие считают их "притянутыми за уши", даже если предположить, что Херд в своих показаниях нечестна.

Напомним, что Джонни Депп подал в отношении Эмбер Херд иск о клевете из-за статьи, в которой та рассказала о пережитом домашнем насилии. Заявления актрисы привели к тому, что Деппа фактически "отменили" в Голливуде — он лишился многих рекламных контрактов и ролей в кино.

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