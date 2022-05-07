Как будут отмечать День Победы в России

Тема: День Победы в Великой Отечественной войне

Военные парады запланированы в 28 городах, а «Бессмертный полк» после двухлетнего перерыва выйдет на улицы

08:00 Автор: Мария Соколова

Торжества в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнутся с военных парадов — не только в Москве, но и в других городах. Днем по улицам пройдет «Бессмертный полк». В парках организуют полевую кухню, выставки, конкурсы и концерты. В Санкт-Петербурге планируют проезд ретротехники, в Нижнем Новгороде — конкурс патриотической песни. В Волгограде можно будет посмотреть световое шоу, а в Сургуте — нарисовать граффити в память о героях войны.

Не только по телевизору

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется в 10:00. С торжественной речью выступит президент Владимир Путин, а затем по площади пройдут 11 тысяч военнослужащих и 131 единица техники, в небе же пролетят 77 самолетов и вертолетов, сообщил 4 мая министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Предполагается, что восемь истребителей МиГ-29 пролетят в виде буквы Z в поддержку участников спецоперации на Украине. После парада Владимир Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

На парад в Москве и других крупных городах билеты не продают, и попасть туда сложно. На Красную площадь приглашают руководство страны, военных чиновников, ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников, тружеников тыла, глав других стран. Обычные люди могут посмотреть главный парад страны только по телевизору. Но есть шанс увидеть танки и бронемашины на обратном пути с Красной площади, например, когда колонна едет по Новому Арбату. А наблюдать за авиацией удобно с Ленинградского проспекта и Петровского парка, Тверской и Большой Садовой улиц, Раушской набережной.

Военные парады состоятся в 28 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Хабаровске, Владивостоке. В них задействуют более 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов, сообщили журналистам в Минобороны.

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«Бессмертный полк» выйдет в офлайн

Акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса два года проходила онлайн. Но в этом году люди смогут снова выйти на улицы во всех регионах. В Москве сбор участников шествия — с 12:30 на станциях метро «Динамо» и «Белорусская», а движение колонны начнется в 15:00. Портрет героя можно распечатать не только в типографии и фотосалоне, но и в центрах «Мои документы». Колонна пройдет по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улице через Охотный ряд, Манежную и Красную площади.





Акция «Бессмертный полк» запланирована в 88 странах, сказал на брифинге 6 мая замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев. В этом году акция впервые состоится в Венесуэле.

«Шествие ожидается в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах», — сказал Зайцев.

Песни военных лет и авиашоу

Во всех населенных пунктах запланированы праздничные концерты, спектакли, выставки. Во многие военные музеи можно будет пойти бесплатно, так же как и на городские концерты и кинопоказы.

С 27 апреля проходит акция «Георгиевская ленточка» — волонтеры раздают их на улицах, и люди носят этот символ на левой стороне груди или на рукаве. Как ранее отметил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне.

«Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма», — привел слова парламентария сайт партии 19 апреля.

С 25 апреля по 22 мая проходит всероссийский кинопоказ документальных и художественных фильмов о войне — их можно посмотреть в кинотеатрах, вузах, школах и домах молодежи, а также онлайн на сайте фонда «Мост поколений».

9 Мая в городских парках организуют полевые кухни, будут звучать песни военных лет, духовые оркестры. В Москве в парке «Красная Пресня» выступит военный оркестр и хор, состоятся мастер-классы по изготовлению открыток и брошей. В 13:00 начнется концертная программа в Парке Горького, в 19:00 — на Театральной площади, а в 22:00 артисты соберутся на Поклонной горе. В Санкт-Петербурге концерты музыкальных и танцевальных коллективов запланированы на Дворцовой площади, на Большой Конюшенной улице перед Невским проспектом и напротив здания Русского музея. Там же, на площади Искусств, будет играть духовой оркестр, а затем на сцену выйдут детские коллективы. Юные зрители могут принять участие в акции «Рисуем открытку для ветерана».





В 11:00 в Петербурге начнется парад ретротехники, а в 14:30 ветераны на ретроавтомобилях проедут по Невскому проспекту. В 18:00 в парке «Екатерингоф» можно поучаствовать в арт-проекте «Рио-Рита — радость победы». Эта акция, во время которой воссоздают атмосферу 9 Мая 1945 года, запланирована и в других городах.

В Севастополе 9 Мая состоится военный парад, шествие «Бессмертного полка», а в 17:30 на площади Нахимова начнется концерт. В Ялте с 6 по 10 мая на большом уличном экране с 9 до 18 часов проходит праздничная трансляция ко Дню Победы. К празднику ялтинские художники обновят гигантское граффити, посвященное Победе. Такие рисунки появились в крымских городах еще в 2020 году. А в этом году инициативу подхватил Ханты-Мансийский автономный округ. Тематические граффити появятся в пяти городах, в том числе в Нижневартовске и Сургуте, сообщила 6 мая пресс-служба правительства Югры. Рисовать будут не только художники, но и школьники, студенты, волонтеры.





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В Нижнем Новгороде в парке Победы 9 Мая с 14:00 до 16:00 проведут конкурс патриотической песни, а с 16:30 артисты будут читать письма военных лет. В парке «Швейцария» организуют военно-патриотическую программу «Спортивный десант», где все желающие смогут пострелять в тире, научиться спортивному ориентированию, поучаствовать в эстафетах.

В Волгограде на набережной организуют авиашоу, а на Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая запланировано световое шоу «Свет Великой Победы». Шесть лет подряд на него собирались десятки тысяч зрителей.

Кульминацией праздника во всех крупных городах станет праздничный салют, который прогремит в 22:00. В Москве для проведения салюта задействуют 36 площадок, сообщили на сайте Минобороны.





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