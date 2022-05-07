Космический скролл-шутер Remote Life выйдет на Xbox в мае
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Космический скролл-шутер Remote Life выйдет на Xbox в мае

Космический скролл-шутер Remote Life выйдет на Xbox в мае


Инди-издательство Ratalaika Games сообщило о сотрудничестве с разработчиком Next Game Level, который завершает создание игры Remote Life. Проект будет выпущен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC уже 27 мая 2022 года. Продавать игру планируют за $18,99.

Next Game Level — это студия, которая состоит из одного разработчика. Он решил создать современный проект, который возьмет в себя все лучшее из классических космических скролл-шутеров. Заявлено, что в Remote Life будет множество уникальных врагов и боссов, плюс огромный выбор оружия.

Ниже можно посмотреть геймплей Remote Life с анонсом даты релиза.


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По материалам: newxboxone

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