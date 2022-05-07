Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком

Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком
39-летняя ведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях с мужчинами. Телеведущая в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке шесть лет. Разошлись супруги со скандалом и теперь не общаются даже ради дочери Теоны. Однако телеведущая не стала долго переживать из-за краха семейной жизни и, по слухам, успела закрутить новый роман, да еще и с приятелем экс-супруга – Трофимом Семищенко. Подписчики Ксении изначально с подозрением отнеслись к ее избраннику, да еще и Омаров подливал масла в огонь, рассказывая возмутительные подробности про поведение друга. И, видимо, общественность не зря переживала за Бородину, которая внезапно поделилась печальной историей про подлое предательство мужчины.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мужик до утра ведет переписки, потом свидание, потом возможно даже интим, и ты уже все, почти влюблена, уже совместные дети в голове и придуманные имена для этих детей, а он вдруг пропал… Сначала начинаешь себя накручивать, придумаешь причины, почему он слился. Наверно много работы, он заболел, уехал, что-то случилось, точно, наверно что-то случилось, сейчас ему напишу. С подругами придумали 33 смс, выбрали 1 и оправили. Ответ сухо и закрыто, в итоге слезы...», — описала ситуацию телеведущая. Звезда «Дома-2» представила все, как некую типичную историю, случавшуюся, по ее мнению, в жизни каждой женщины, однако фоловеры тут же заподозрили неладное и принялись сочувствовать Бородиной, решив, что она потерпела очередное фиаско на личном фронте и Семищенко при ближайшем рассмотрении оказался еще хуже, чем Омаров. Напомним, Ксения подробно не рассказывала о том, почему бросила второго супруга. Однако она не раз намекала, что, если озвучит хоть одну историю из их семейной жизни, у всех волосы встанут дыбом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Каким будет лето 2022 года для Водных Знаков Зодиака
Каким будет лето 2022 года для Водных Знаков Зодиака
В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
Рита Дакота рассказала о своем изъяне
Рита Дакота рассказала о своем изъяне
Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком
Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с завышенной талией
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с
Виктор Дробыш решил воскресить старую группу
Виктор Дробыш решил воскресить старую группу
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Симулятор ремонта велосипедов Bike Mechanic Simulator 2023 выйдет на Xbox
Симулятор ремонта велосипедов Bike Mechanic Simulator 2023 выйдет на
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время
Чулпан Хаматовой подыскали замену
Чулпан Хаматовой подыскали замену
Лунный день сегодня 7 мая 2022 года
Лунный день сегодня 7 мая 2022 года

Топ на сегодня

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о разорванном платье Беллы Хадид, характере Наоми Кэмпбелл и закулисье Met Gala
Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о
TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время
TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время

Еще по теме

Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке
Ксения Бородина опять устраивает бесполезную «показуху» счастливой семьи
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь