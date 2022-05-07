Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком

39-летняя ведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях с мужчинами. Телеведущая в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке шесть лет. Разошлись супруги со скандалом и теперь не общаются даже ради дочери Теоны. Однако телеведущая не стала долго переживать из-за краха семейной жизни и, по слухам, успела закрутить новый роман, да еще и с приятелем экс-супруга – Трофимом Семищенко. Подписчики Ксении изначально с подозрением отнеслись к ее избраннику, да еще и Омаров подливал масла в огонь, рассказывая возмутительные подробности про поведение друга. И, видимо, общественность не зря переживала за Бородину, которая внезапно поделилась печальной историей про подлое предательство мужчины.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мужик до утра ведет переписки, потом свидание, потом возможно даже интим, и ты уже все, почти влюблена, уже совместные дети в голове и придуманные имена для этих детей, а он вдруг пропал… Сначала начинаешь себя накручивать, придумаешь причины, почему он слился. Наверно много работы, он заболел, уехал, что-то случилось, точно, наверно что-то случилось, сейчас ему напишу. С подругами придумали 33 смс, выбрали 1 и оправили. Ответ сухо и закрыто, в итоге слезы...», — описала ситуацию телеведущая. Звезда «Дома-2» представила все, как некую типичную историю, случавшуюся, по ее мнению, в жизни каждой женщины, однако фоловеры тут же заподозрили неладное и принялись сочувствовать Бородиной, решив, что она потерпела очередное фиаско на личном фронте и Семищенко при ближайшем рассмотрении оказался еще хуже, чем Омаров. Напомним, Ксения подробно не рассказывала о том, почему бросила второго супруга. Однако она не раз намекала, что, если озвучит хоть одну историю из их семейной жизни, у всех волосы встанут дыбом.