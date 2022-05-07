Ксения Собчак призналась, что ее бесит собственный сын
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Ксения Собчак призналась, что ее бесит собственный сын

Ксения Собчак призналась, что ее бесит собственный сын
Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, как оскорбляет сына. Светская львица проявила себя нежной и заботливой матерью, воспитывая сына от первого брака. Она не жалеет денег и сил, стараясь делать все возможное, чтобы Платон рос всесторонне развитым мальчиком. А ведь когда-то Ксения признавалась, что терпеть не может детей. Она и сейчас не скрывает, что при всей большой любви, порой ребенок просто бесит ее своим поведением. Дома она запросто может назвать наследника «гаденышем и спиногрызом», уверенная в том, что ее близкие все правильно поймут и не осудят. Тем более, что сын в точности повторяет поведение своей знаменитой матери.
               Ксения Собчак с бывшим мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В четыре-пять лет, когда приходит первая осознанность, меня бесили многие вещи. Ты ужасно бесишься, но понимаешь, что от осинки не родятся апельсинки. Платон чувствует, когда тебе что-то надо от него, это очень важно, и никогда этого не делает в нужный момент. Я думаю, господи, ну почему это сейчас?»,  — откровенничает Ксения в шоу «Мамы и монстры». К счастью, она научилась сдерживать себя и проявлять чудеса дипломатии, чтобы справиться с упорством ребенка: «В такие моменты я научила себя выдыхать и делать вид, что это неважно». Как правило, Платону тут же становится неинтересно противопоставлять себя взрослому обществу и он делает так, как требует ситуация.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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