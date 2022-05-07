Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочка покоряет сцену в Турции

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает с дочерью и подругами в Турции, а точнее в Белеке. Большим успехом на танцполе пользуется ее 3-летняя дочь. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она много лет работает на телевидении и может похвастаться тем, что общалась с большей часть представителей отечественного шоу-бизнеса. Сама блондинка редко дает интервью. Она предпочитает проводить время с семьей. Звезда счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой всего три года. Недавно звезда с дочерью улетела в Турцию. Кудрявцева решила отдохнуть на майские праздники в Белеке. Лера делится кадрами с отдыха, на которых загорает и купается. Ей также составляют компанию подруги.Маша Макарова А вот вечерами они смотрят концерты и порой наблюдают за шоу аниматоров. Мария любит танцевать, поэтому не пропускает дискотеки. Накануне она предстала в джинсах и зеленой футболке. Мама сделала ей много хвостиков. Девочка зажигательно танцевала. А потом Машу позвали на сцену. Кудрявцева засняла, как девочка отвечает на вопросы ведущего и выполняет задания. Она смогла помяукать и даже поговорить на разных языках. Малышке вручили медаль. Поклонники восхитились наследницей звезды. Многие отметили, что она очень талантливая. «Машуля лучше всех!❤️❤️❤️», «Она очень громко четко говорила! Умница», «Лер , какая же она клевая ! 👌», «Такая милая», «Браво, Машунечка, супер», «Говорит лучше многих взрослых», «Девочка просто потрясающая», «Как она парня игнорила, это же сердцеедка», — прокомментировали пост подписчики.