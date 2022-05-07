Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Вадим Карасев

Любовь — драгоценное чувство, которое быстро увядает, если к нему относиться без должного внимания. Астрологи рассказали о том, будет ли на этой неделе поддержка от звезд а этой сфере и как воспользоваться их поддержкой.

Запомните, что в любовной сфере не стоит ждать удобного случая, ведь любовь может нагрянуть или пропасть в любой момент. Нужно действовать прямо здесь и сейчас. Если вам нужно привлечь любовь, пользуйтесь тремя техниками, которые помогут вам это сделать. Неделя начнется с перехода Венеры в созвездие Овна. Планета любви не в лучшем положении, поэтому лучше пока не рисковать. Спешка и чрезмерный оптимизм будут лишними.

Овен

Овнам необходимо продолжить заражать людей позитивной энергией. Для этого им самим необходимо оставаться продуктивными и яркими личностями. Если что-то пошло не так, то исправить проблему поможет медитация-настройка. Венера полностью лишена сил, но для Овнов это не слишком опасно. Астрологи советуют им оставаться инициативными и все так же флиртовать, знакомиться, общаться и встречаться с противоположным полом.

Телец

Если романтические чувства и любовные признания давно ждут своего часа, Тельцам лучше пока повременить с этим. Неделя принесет немало поводов расстроиться, но будут и моменты счастья. Вопрос лишь в том, насколько Тельцы будут пессимистичны и на какие именно события они будут обращать основное внимание. Меркурий в ретро-фазе принесет с собой энергетическое истощение, так что лучше почаще пользоваться заговорами на быстрое решение проблем.

Близнецы

Близнецам предстоит встретить на своем пути много интересных событий, успевая уделять внимание всем сферам жизни. Источником жизненной силы окажется семья. Также полезно будет воспользоваться советами о том, как сделать энергетику дома положительной. В родных стенах будет проще строить планы, принимать решения, в том числе и в любовной сфере. Это то самое время, когда Близнецы должны дарить больше любви, чем получать.

Рак

Астрологи отмечают, что Ракам, скорее всего, придется туго в любовных делах из-за слабости покровительствующих им планет. Стрессоустойчивость окажется на низком уровне, поэтому решительные действия станут неуместными. Всем, кто влюблен, но пока безответно, стоит воспользоваться помощью сильного заговора на любовь. Грядут перемены, так что пора отпустить прошлое и открыться будущему.

Лев

Львов ждут на этой неделе некоторые неурядицы в отношениях, так как у партнера возможно появление проблем. Придется помочь ему с решением этих трудностей. Для этого придется стать активнее и энергичнее. В это Львам помогут три полезных упражнения на каждый день. Нельзя сказать, что это будет фатальное время, но понервничать точно придется, особенно во вторник и пятницу. При правильном подходе отношения с любимым человеком наладятся.

Дева

Одинокие Девы смогут встретить кого-то близкого им по духу в период с 9 по 15 мая. Привлечь еще больше внимания противоположного пола им помогут аффирмации силы. Люди станут чаще замечать оптимизм и мощную энергетику Дев, начнут тянуться к ним. В личной жизни наступит мир и спокойствие, но только в том случае, если Девы перестанут занудствовать и учить своих близких и вторую половинку уму-разуму.

Весы

Единственное, что может вызвать дискомфорт на этой неделе — трудности с родственниками второй половинки. Лучше не идти на конфликт с теми, кто дорог второй половинке, особенно если отношения только-только начались. Ночные светила помогут Весам изгнать препятствия и избавиться от черной полосы, но для этого придется стать терпеливыми. Венера в Овне начнет провоцировать появление странных событий, частую смену настроения.

Скорпион

В то время как у многих неделя пройдет в некой нестабильности, Скорпионы смогут наконец понять, чего хотят в амурной сфере. Победить любые неприятности в этой сфере им поможет искренность. Астрологи советуют больше разговаривать с партнером, обсуждать его проблемы и переживания, а не свои. Найти быстрее вторую половинку представителям данного Знака помогут три упражнения для визуализации.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе с высокой вероятностью встретят свою будущую любовь, но если есть планы создать крепкие и долгосрочные отношения, лучше предварительно проверять совместимость с партнером. Можно общаться в реальной жизни ив социальных сетях, флиртовать. Всем, кто находится в отношениях, лучше побольше внимания уделять любимому человеку. Не нужно быть эгоистами.

Козерог

Каждый из нас совершает ошибки в отношениях, но Козероги могут стать в этом плане рекордсменами на этой неделе. Нужно продумывать каждое свое слово и действие, потому что если вторая половинка обидится, то это может в итоге привести к разрыву. Если не уделять время любимому человеку, он может начать мстить безразличием. Козерогам, настроенным на поиски решения проблем, нужно начинать действовать.

Водолей

Несмотря на спад активности Венеры, Водолеев ждут приятные перемены, окончание полосы неудач. Придет что-то приятное, и не исключено, что это будет любовь. Понять, что новый человек подарен самой судьбой, помогут восемь важных признаков. Семейных представителей Знака также ждут добрые вести: получится избавиться от беспокойства и укрепить связь с близкими и второй половинкой.

Рыбы

Ретроградный Меркурий создаст некоторые проблемы в отношениях. Для Рыб это время это может быть сложным и непонятным. Не стоит обижаться на друзей и близких людей. Для этого можно попробовать очистить дом от негативной энергии. Можно попробовать впечатлить вторую половинку. Астрологи советуют отстраниться от назойливых бытовых проблем, сфокусировавшись на развлечениях и формировании ярких эмоций.