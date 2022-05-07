Лолита Милявская боится, что у нее конфискуют дом
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Лолита Милявская боится, что у нее конфискуют дом

Лолита Милявская боится, что у нее конфискуют дом
Певице Лолите Милявской предложили продать свой дом за рубль. Артистка заявила, что имущество покинувших Россию артистов конфискуют. Поэтому знаменитость предложила национализировать и ее дом. А вот эксперт Александр Добровинский возразил певице. «Просто взять и национализировать имущество нельзя, законодательство РФ это не позволяет. Если кто-то их артистов действительно жаждет расстаться со своей недвижимостью, уповая на то, что недвижимость все равно конфискуют, то можно, например, выставить дом на продажу за символический один рубль», — отметил адвокат.
Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Зато недвижимость эмигрировавших знаменитостей могут купить семьи с большим количеством детей или благотворительные организации. «Так его сможет купить какая-нибудь малоимущая или многодетная семья, или благотворительный фонд, например, для раненных или мигрантов, и послужит хорошему делу. Еще можно отдать свой дом беженцам. Вариантов расстаться со своей недвижимостью в законном порядке масса, не надо придумывать ничего про конфискацию. Как говорится, было бы желание», — ответил звездный адвокат starhit.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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