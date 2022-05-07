Лунный день сегодня 7 мая 2022 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — отличный помощник для тех, кто старается спланировать дела заранее. Советы астрологов пригодятся в эту субботу многим людям, так как ночное светило занимает не самое лучшее положение.

Лунная энергетика непостоянна, так как ночное светило переходит из одного Знака в другой, а также меняет свои фазы. Сегодня день, в который нас не повредят медитации на восстановление энергетики. Астрологи отмечают, что многим из нас удастся восполнить запас сил, привести в порядок мысли и обрести душевное равновесие.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день. Растущая Луна третий день находится в Раке, что делает сегодняшний день довольно неблагоприятным. Противоречивые желания и сомнения могут подталкивать к необдуманным поступкам. Старайтесь быть спокойными и предусмотрительными во всем.

Магнитные бури 7 мая: сегодня повышения активности геомагнитного поля Земли не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уединение;спокойствие;общение в интернете;расслабление;доброта.навязчивость;покупки;риски;переутомление.

Для домашних дел нынешние лунные сутки подходят очень плохо. Это совершенно не означает, что поддерживать порядок не нужно, так как хаос в шкафу или на рабочем столе может привести к дисгармонии. Генеральную уборку точно необходимо перенести. При этом совсем отказываться от дел не обязательно. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют потратить немного времени на приготовление вкусных блюд, кулинарные эксперименты. Также благоприятен уход за комнатными растениями.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Сегодня астрологи советуют носить одежду, которая добавляет собранности — деловые костюмы, рубашки, строгие брюки и классические юбки. Полезной будет одежда черного или серого цвета. Эксперименты с яркими оттенками точно не будут уместными, так как сегодня излишняя эмоциональность вам ни к чему.

Талисман дня — украшения из серебра. Данный металл будет выполнять функцию сильного оберега от неурядиц и срыв планов. Укрепить уверенность в себе и сохранить удачу вам поможет лунный камень. Избавит от переживаний и лишних мыслей хризолит.

Финансы и работа 7 мая

В такие дни люди тяготеют к сближению, к совместной работе, но быстро выгорают, поэтому общение в деловом ключе так же быстро перестает быть продуктивным. Если вы не работаете в этот день, то и не стоит даже думать о делах. Если же эта суббота — выходной, сфокусируйтесь на спокойном отдыхе.





Астрологи советуют по возможности не заключать спонтанных и внезапных сделок, особенно если они связаны с немалыми суммами. Сегодня сложно будет взвесить все плюсы и минусы. В этом вам не помогут ни советы окружающих, ни интуиция. Высока вероятность попасться на уловки обманщиков и мошенников. Берегите свои сбережения.

Любовь и отношения в 8 лунный день

В эту субботу влияние растущей Луны в Раке может привести к неурядицам в отношениях. Супруги в такие дни нередко хотят отдохнуть друг от друга, либо, наоборот, становятся крайне навязчивыми. Достичь золотой середины становится практически нереально. Партнеры по отношениям начинают сомневаться в решениях второй половинки.

Люди, находящиеся в активном в поиске, могут совершать опрометчивые поступки. Чтобы избежать проблем, можно переключить внимание на свои дела. Если знакомиться и общаться, то только в социальных сетях. Живое общение вряд ли будет продуктивным. Не навязывайтесь никому в этот день.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Под влиянием растущей Луны в Раке многие сегодня захотят провести вечер спокойно. Это правильное решение. Рекомендуется тщательнее продумывать свои планы, чтобы не терять контроля. В целом стоит избегать авантюр. Если веселиться, то либо в уединении, либо с проверенными людьми в доброй и светлой компании.

Фаза роста Луны благоприятна для спорта, плавания, тренировок, закаливания, оздоровительных процедур. Браться за все сразу чревато разочарованиями и быстрым спадом мотивации. Лучше выбрать что-то одно и начать действовать.