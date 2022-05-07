Минюст России признал Моргенштерна "иностранным агентом". Рэпер обжалует это решение
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Минюст России признал Моргенштерна "иностранным агентом". Рэпер обжалует это решение

Минюст России признал Моргенштерна "иностранным агентом". Рэпер обжалует это решение

Министерство юстиции России включило рэпера Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Как сообщается на сайте ведомства, артист "осуществлял политическую деятельность", получая финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на YouTube.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин уже заявил о намерении рэпера обжаловать решение Минюста.

Моргенштерн не согласен с этим решением, мы обязательно обжалуем его,

— сообщил он ТАСС.


Напомним, что Моргенштерн уехал из России в Дубай вместе с (теперь уже бывшей) женой Диларой еще до начала военной спецоперации на Украине. Причиной отъезда стали обвинения в торговле наркотиками, которые ему предъявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Недавно музыкант признался в своем телеграм-канале, что хотел бы вернуться на родину, но не может, потому что "боится". Ранее в сети появилась информация о планах Моргенштерна получить израильское гражданство.

Среди лиц, включенных в список "иноагентов", помимо рэпера также оказались бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь, политики Леонид Гозман и Владимир Милов.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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