Многие пожалели, что Нонна Гришаева ушла из шоу «Маска»

Актриса Нонна Гришаева призналась, что она была только куклой. Программа «Маска» канала НТВ собрала огромную аудиторию у телеэкранов: публика в восторге от детализированных костюмов, реакций жюри и, конечно же, загадочных артистов. Однако Нонна Гришаева не в восхищении от того, что происходит за кулисами яркого шоу. Нонна Гришаева покинула передачу одной из первых, это очень расстроило ее. Ведь 50-летняя артистка могла показать в образе Лошади еще ряд интересных номеров. «Очень многие пожалели об этом, особенно те, кто меня слил. Специфика в этом шоу настолько непростая, я поняла, что мне там очень трудно работать», — призналась актриса в YouTube-шоу «МузLOFT».Нонна Гришаева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда отметила, что ей важно управлять процессом, ведь только так настоящий артист может раскрыться: «Почему в «Трех аккордах» я победила? Я была соавтором каждого номера. В «Маске» этого нет категорически, к сожалению. Ты приходишь на репетицию в уже сделанный номер, с тобой никто не советуется, каким этот номер будет, удобно тебе или неудобно. Нет. Ты просто кукла! В чистом виде! У меня было тяжелое моральное и физическое состояние». Гришаева в беседе со Стасом Ярушиным добавила, что с удовольствием наблюдала за «Маской» со стороны. А оказавшись на ней, нашла для себя лишь пару плюсов. «Пошла туда, потому что мне очень нравится смотреть этот проект и я продолжаю это делать. Мне нравится быть зрителем. По наивности думала, что если приду туда, это будет круто, мне понравится. Но нет. У меня не было возможности проявить себя в полной мере и петь то, что я хочу, — сказала Нонна. — Я шла, чтобы получить удовольствие ради дочки, потому что ей шоу нравится. Она же сама костюмы делает».