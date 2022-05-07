Многие пожалели, что Нонна Гришаева ушла из шоу «Маска»
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Многие пожалели, что Нонна Гришаева ушла из шоу «Маска»

Многие пожалели, что Нонна Гришаева ушла из шоу «Маска»
Актриса Нонна Гришаева призналась, что она была только куклой. Программа «Маска» канала НТВ собрала огромную аудиторию у телеэкранов: публика в восторге от детализированных костюмов, реакций жюри и, конечно же, загадочных артистов. Однако Нонна Гришаева не в восхищении от того, что происходит за кулисами яркого шоу. Нонна Гришаева покинула передачу одной из первых, это очень расстроило ее. Ведь 50-летняя артистка могла показать в образе Лошади еще ряд интересных номеров. «Очень многие пожалели об этом, особенно те, кто меня слил. Специфика в этом шоу настолько непростая, я поняла, что мне там очень трудно работать», — призналась актриса в YouTube-шоу «МузLOFT».
Нонна Гришаева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда отметила, что ей важно управлять процессом, ведь только так настоящий артист может раскрыться: «Почему в «Трех аккордах» я победила? Я была соавтором каждого номера. В «Маске» этого нет категорически, к сожалению. Ты приходишь на репетицию в уже сделанный номер, с тобой никто не советуется, каким этот номер будет, удобно тебе или неудобно. Нет. Ты просто кукла! В чистом виде! У меня было тяжелое моральное и физическое состояние». Гришаева в беседе со Стасом Ярушиным добавила, что с удовольствием наблюдала за «Маской» со стороны. А оказавшись на ней, нашла для себя лишь пару плюсов. «Пошла туда, потому что мне очень нравится смотреть этот проект и я продолжаю это делать. Мне нравится быть зрителем. По наивности думала, что если приду туда, это будет круто, мне понравится. Но нет. У меня не было возможности проявить себя в полной мере и петь то, что я хочу, — сказала Нонна. — Я шла, чтобы получить удовольствие ради дочки, потому что ей шоу нравится. Она же сама костюмы делает».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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