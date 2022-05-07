Моргенштерн возгордился новым статусом
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Моргенштерн возгордился новым статусом

Моргенштерн возгордился новым статусом
Рэпер Моргенштерн собирается бороться с несправедливостью. В жизни Моргенштерна настали не лучшие времена. Близкие говорят, что карьера артиста пошла под откос после его отъезда из России. Сейчас он всячески старается спасти ситуацию. Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. 6 мая Министерство юстиции Российской федерации обновило реестр иностранных средств массовой информации и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В списке появились новые имена. В их числе и популярный рэп-исполнитель Моргенштерн, который резко отреагировал на признание себя иноагентом. «Объясните, какой политической деятельностью я занимаюсь? Чтобы вы понимали, есть иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента (в списке 158 организаций), а конкретно иноагенты — их всего 5. Пять! И я среди них. Даже тут в ТОПе получается», — написал 24-летний рэпер в соцсетях. Моргенштерн задался вопросом, почему ему вменяют финансирование из Израиля через Yoola, ведь это партнерская сеть видеосервиса YouTube и 70% всех YouTube-блогеров получают оттуда деньги. Что же касается самого Алишера (настоящее имя Моргенштерна), то весь доход с его YouTube-канала приходил на официально зарегистрированное в России ИП и он исправно платил с них налоги.
Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А говоря об украинском финансировании, Моргенштерн заявил, что никогда не получал деньги из соседней страны. Мало того, Украина не так давно признала его национальной угрозой и сейчас ему запрещен въезд на ее территорию. Моргенштерн не собирается мириться с включением в число иноагентов. Адвокат исполнителя Сергей Жорин уже заявил, что они будут обжаловать решение Минюста. «Я хочу искренне извиниться перед всеми, кого я задел высказываниями о Дне Победы. Сейчас я правда понял насколько ужасно это и я правда горжусь всеми, кто отстоял нашу страну и кто умирал за нее. Иронично, что я понял это сейчас. Увидев все своими глазами», — добавил скандальный рэпер. Напомним, что Моргенштерн в числе первых покинул Россию. Рэпер обосновался со своей женой Диларой Зинатуллиной в Дубае. Там он, по признанию его возлюбленной, впал в депрессию и начал собственноручно рушить все вокруг. А в начале апреля Моргенштерн и Дилара даже объявили публике о расставании меньше чем через год после пышной свадьбы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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