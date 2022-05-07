NASA опубликовало «звучание» чёрной дыры в созвездии Персей
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NASA опубликовало «звучание» чёрной дыры в созвездии Персей

В звуки преобразовали волны давления, которые испускает чёрная дыра.



В 2003 году астрономы обнаружили, что чёрная дыра в центре скопления галактик в созвездии Персея испускает волны давления, вызывающие рябь в горячем газе вокруг. Их можно преобразовать в звуки, рассказали в NASA.

«Звук» чёрной дыры — это нота, которая примерно на 57 октав ниже «до» первой октавы. В процессе обработки астрономических данных её многократно усилили, чтобы её могло различить человеческое ухо.
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По материалам: Sivator

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