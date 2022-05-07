Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с завышенной талией

Певица Наталья Подольская отдыхает с детьми, сестрой и племянницами в Турции, откуда делится отпускными фото и видео. В тот момент, когда многие россияне только мечтают об отпуске, Наталья Подольская отправилась в отпуск в Турцию. Певица не стала скрываться от публики и опубликовала несколько пляжных кадров в бикини. Чтобы подчеркнуть свою фигуру, певица выбрала купальники с завышенной талией и опубликовала фото в Сети.Наталья Подольская «Эх, опять она с бокалом и отдыхает 🤯», - шутливо подписала кадры артистка. Голубая модель с трусиками с завышенной талией подчеркнула шикарную фигуру Натальи в форме идеальных «песочных часов».Наталья Подольская «Ваши комментарии?» — дерзко обратилась она к своим поклонникам в Telegram. «Необыкновенная! Яркая стройняшка!», «Шикарная!», «Ну что тут писать. Красотка, как всегда,», «Красотка! Наслаждайся отдыхом!», «Турцией не удивишь, не интересно», — ответили Подольской люди. Наталья также показала, как проводят время на курорте ее сыновья и племянницы.