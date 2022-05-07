Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой
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Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой

Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой
Музыкант Никита Пресняков вышел на связь и рассказал, где он живет и что делает на самом деле. Никита Пресняков впервые прервал молчание и прокомментировал слухи, которые ходят про него с того момента, как Алла Пугачева улетела в Израиль. Старший внук Пугачевой рассказал в своем Telegram-канале, что он не хотел отвечать на публикации о том, что он якобы поселился в доме своей знаменитой бабушки. Однако сейчас один из блогеров окончательно вывел его из себя. На своем канале он заявил, что Никита якобы тусил в оставленных хоромах в Грязи со Стешой Маликовой и Никитой Малининым и устроил там пожар.
Никита Пресняков с женой Аленой - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ)   «Вы сами знаете, что я все это время – на даче. Не замок! Или в Москве. Сижу в основном дома, стримлю, на студии с театром пропадаю! — написал Никита Пресняков. – Я вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок). Каждый месяц трачу свой бюджет на ремонт той или иной позиции». Сын Кристины Орбакайте сказал, что устал от нечистоплотных акул пера, которые сочиняют про него всю его жизнь и решил наказать для начала горе-блогера, предложив публике накидать в его канал негативные комментарии. Он заверил, что вовсе не является мажором, как его рисуют. Он вкладывает в дачу (опять подчеркнул, что не замок) свои кровные деньги и ремонтирует ее за свой счет. А дочь Дмитрия Маликова вообще в глаза не видел.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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