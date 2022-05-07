Новинка Game Pass — игра Citizen Sleeper — получила высокие оценки от критиков

Вадим Карасев





На этой неделе в Game Pass состоялся релиз сразу двух новинок — это игры Citizen Sleeper и Trek to Yomi. Игроки больше ждали проект Trek to Yomi, но он не вызвал особых восторгов у критиков, в отличие от второй игры в этом списке — Citizen Sleeper.

Игра Citizen Sleeper, которая уже доступна в Game Pass, получила немало лестных отзывов от критиков. Ее рейтинг в данный момент на сайте Opencritic находится на уровне в 83 балла из 100, при этом 100% критиков рекомендуют опробовать проект. Некоторые из оценок игровых изданий:

PC Gamer — 80 / 100Eurogamer — рекомендуетMetro GameCentral — 8 / 10Destructoid — 9 / 10Guardian — 4 / 5Press Start — 9 / 10

Citizen Sleeper — игра в жанре научной фантастики, которую многие сравнивают с Disco Elysium. В игре предстоит взять на себя роль робота, который помогает людям на космической станции. Игроки должны общаться с местными жителями и решать их проблемы. В игре интересное соединение механик классической RPG и настольной игры, проверки проходятся броском кубиков.

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Стоит отметить, что в Citizen Sleeper имеется локализация только на английском языке.

Citizen Sleeper

Ролевая игра на руинах межпланетного капитализма. Живите жизнью сбежавшего рабочего, выброшенного на беззаконную станцию на окраине межзвездного общества. Вдохновленные гибкостью и свободой TTRPG, исследуйте станцию, выбирайте друзей, убегайте от своего прошлого и меняйте свое будущее.

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