Новости Game Pass за 1-7 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
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Новости Game Pass за 1-7 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее

Новости Game Pass за 1-7 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее


Минувшая неделя для подписки Game Pass стала неплохой с точки зрения новых новостей. Были объявлены игры на первую половину мая, стало известно, что удалят в середине месяца, плюс было немало интересных новостей и анонсов. Коротко об итогах недели для Game Pass — с 1 по 7 мая.

Новинки в Game Pass

На этой неделе в подписку Game Pass добавили три игры:



Loot River 



Trek to Yomi



Citizen Sleeper

Отметим, что большое количество ожиданий у игроков было от проекта Trek to Yomi, но проект показал себя не с лучшей стороны — игра не предлагает интересных механик и способна зацепить только своей историей и стилем. Тогда как Citizen Sleeper заинтересовала игроков и критиков именно механиками, но у игры есть существенный минус для российских игроков — локализация только на английском языке.

Помимо новых игр, на этой неделе Game Pass Ultimate предложил сразу несколько новых перков-бонусов, для игр: Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, For Honor, World of Warships Legends и Halo Infinite. Напомним, что в Halo Infinite на этой неделе стартовал второй сезон.

Анонсы для Game Pass

На этой неделе Microsoft сообщила список игр, которые пополнят Game Pass в первой половине мая:



Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Xbox, PC, xCloud) — 10 мая



Eiyuden Chronicle: Rising (Xbox, PC, xCloud) — 10 мая



This War of Mine: Final Cut (Xbox, PC, xCloud) — 10 мая



NHL 22 (Xbox) EA Play — 12 мая

Кроме того, в течение недели дополнительно анонсировали для Game Pass игру Umurangi Generation Special Edition — она выйдет 17 мая.

Скоро удалят из Game Pass

Подписка Game Pass на следующей неделе, 10 мая, лишится игры Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition. А еще через несколько дней, 15 мая, из подписки удалят следующие 6 проектов:



Enter The Gungeon (Xbox, PC, xCloud)



Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox, PC)



Remnant: From the Ashes (Xbox, PC, xCloud)



Steep (Xbox, xCloud)



The Catch: Carp and Coarse (Xbox, PC, xCloud)



The Wild at Heart (Xbox, PC, xCloud)

Интересные новости и слухи за неделю



Assassin’s Creed Origins все ближе к релизу в Game Pass



Outriders все еще не приносит прибыли, несмотря на релиз игры в Game Pass



В Xbox Cloud Gaming добавили первую игру не из Game Pass — это Fortnite
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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