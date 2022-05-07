Новые функции Xbox Game Bar начали тестировать инсайдеры на Windows 11
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Новые функции Xbox Game Bar начали тестировать инсайдеры на Windows 11

Новые функции Xbox Game Bar начали тестировать инсайдеры на Windows 11


Microsoft продолжает улучшать игровые опции в Windows 11, добавляя, в том числе, некоторые функции, которые хорошо себя показывают на консолях Xbox. В новой сборке Windows 11 (5.722.5022.0 и выше) игрокам-инсайдерам в кольцах Dev и Beta стали доступны функции, которые называют Controller Bar. Это предварительная версия новой панели Xbox Game Bar.

Игроки могут подключить геймпад к компьютеру, после чего отобразится Controller Bar — это виджет из трех последних запущенных игр, плюс трех игровых лаунчеров. Вызвать эту панель можно и нажатием кнопки Xbox на подключенном контроллере.


Если нажать на кнопку Xbox внутри игры (или на Win+G), появится Xbox Game Bar с игровыми виджетами.


На данный момент нет информации, когда нововведения выпустят в публичный релиз.

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По материалам: newxboxone

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