Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
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Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах

Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Певица и ведущая Ольга Бузова вынуждена, как и другие, завязать пояс потуже. В связи с кризисом и санкциями телеведущая несколько потеряла в доходах. Несмотря на это, Ольга Бузова не собирается унывать и признается, что сможет обеспечить себя и близких в любом случае. Ольга Бузова, выросшая в простой семье, с легкостью адаптируется даже в кризисное время и готова лишиться привычного комфорта. «В жизни я достаточно скромна. Сейчас не буду ходить в дорогущие рестораны и оставлять там бешеные деньги. Можно прекрасно и дома посидеть. Нужно просто внимательнее относиться к доходам и расходам. А я никогда не была транжирой. Мне на себя очень сложно тратить. Я до сих пор машину не поменяла, хотя она мне уже необходима. Пять лет я на ней, пора бы поменять, чтобы она и поездила еще, и можно было ее выгодно продать. Но я просто понимаю: на сегодняшний день у меня другие приоритеты. Чтобы шоу состоялось, чтобы я увиделась с поклонниками.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» У меня нет продюсерского центра, который в меня вкладывает. И нет спонсора, который все оплачивает. За все, что есть в моей жизни, я плачу сама. Конечно, большие бонусы приносят мое имя и мой статус, и я никогда не рассчитываю на других — только на себя», — откровенничает 36-летняя телезвезда. К слову, Ольга уже много раз рассказывала, что зарабатывает деньги с юных лет и не привыкла просить помощи у окружающих. «Не очень люблю говорить про деньги, люблю их зарабатывать. У меня огромные обязательства перед самой собой. Для того, чтобы дарить счастье людям, я сама должна быть счастливой. Я должна развиваться, записывать новые песни, вкладываться в творчество. Плюс у меня есть команда. Семья. Чуть-чуть больше уделяю внимания сейчас своему бюджету. Я знаю цену каждому рублю. Я 50 рублей зарабатывала в 18 лет, когда полы мыла. Мне мама давала деньги, но не хватало. Потому что после универа хотелось картошку фри. А еще я обожала перед институтом пить латте. Моя любовь к нему осталась с тех времен. 36 рублей стоил стаканчик. Были и дешевле, но мне нравился в определенной кофейне. Мне не хватало, я пошла и нашла работу», — вспомнила Бузова в интервью Woman.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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