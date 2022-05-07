Ольга Бузова сделала ванну для ребенка

Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как идет ремонт в ее доме. После громкого разрыва с Давой в прошлом году Ольга все еще остается одинокой. Но несмотря на это, звезда вовсю готовится к семейной жизни и обустраивает жилье для будущего малыша. Ольга Бузова третий год занимается ремонтом своей квартиры, которая обошлась почти в 120 миллионов рублей. Как призналась ведущая, отделка жилплощади бьет ее по карману и уже превысила расходы на само жилье. Однако это не сильно пугает поющую ведущую, ведь она внимательно относится к каждой детали в доме. И делает это неспроста: в квартире она планирует жить с мужем и детьми. К слову, для избранника звезда предусмотрела личный кабинет.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Завидная невеста объясняет свою мотивацию в программе «Звездный обзор»: «Я же понимаю, что в конце концов я стану мамой. На первое время — где люльку поставить, увеличить пространство своей спальни. За пять лет я приняла ванну один раз — с дошираком, но все равно обустроила ванну в своей квартире. Зачем? Объясняю: чтобы купать там ребенка». Ольга тут же отметила, что еще не беременна, да и того самого она еще не нашла. Ее окружают лишь многочисленные поклонники. Но это не мешает Бузовой мечтать о материнстве: «Я понимаю, что я готова к этому по всем фронтам. Я хочу не для галочки, я хочу сказку», — добавила экс-ведущая «ДОМа-2» в эфире «Жара TV».