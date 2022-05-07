Outriders все еще не приносит прибыли, несмотря на релиз игры в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Outriders вышла и сразу стала доступна в подписке Game Pass — 1 апреля 2021 года. Прошло уже больше года, а разработчики из студии People Can Fly до сих пор не получили денег за проект от издательства Square Enix, что означает отсутствие чистой прибыли с игры, даже несмотря на ее наличие в подписке Game Pass.

Порталу Tweaktown члены команды People Can Fly рассказали следующее:

Поскольку игра была завершена и выпущена на рынок (что произошло 1 апреля 2021 года), компания [People Can Fly] имеет право на получение лицензионных отчислений, если конкретные поступления (как определено в соглашении) от ее продаж обеспечивают возмещение издателем заранее определенного уровня расходов, понесенных в связи с разработкой, продвижением и распространением игры. Уровень роялти зависит от размера конкретной выручки от реализации игры. Компания не получала роялти от издателя за период до 31 декабря 2021 года, а это означает, что на отчетную дату чистой выручки от продажи Outriders было недостаточно для возмещения затрат и расходов, понесенных издателем на разработку, распространение и продвижение.

Команда People Can Fly отмечает, что нет никаких гарантий, что игра Outriders когда-либо станет прибыльной: «нет никаких гарантий, что чистой выручки от продажи Outriders в будущем будет достаточно, чтобы издатель возместил понесенные расходы и выплатил роялти».

Стоит сказать, что Outriders на старте столкнулась с некоторыми проблемами, но после получила ряд обновлений, в том числе, с новым контентом. А недавно было анонсировано крупное дополнение для Outriders — Worldslayer, которое выйдет 30 июня.