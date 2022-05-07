Outriders все еще не приносит прибыли, несмотря на релиз игры в Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Outriders все еще не приносит прибыли, несмотря на релиз игры в Game Pass

Outriders все еще не приносит прибыли, несмотря на релиз игры в Game Pass


Игра Outriders вышла и сразу стала доступна в подписке Game Pass — 1 апреля 2021 года. Прошло уже больше года, а разработчики из студии People Can Fly до сих пор не получили денег за проект от издательства Square Enix, что означает отсутствие чистой прибыли с игры, даже несмотря на ее наличие в подписке Game Pass.

Порталу Tweaktown члены команды People Can Fly рассказали следующее:

Поскольку игра была завершена и выпущена на рынок (что произошло 1 апреля 2021 года), компания [People Can Fly] имеет право на получение лицензионных отчислений, если конкретные поступления (как определено в соглашении) от ее продаж обеспечивают возмещение издателем заранее определенного уровня расходов, понесенных в связи с разработкой, продвижением и распространением игры. Уровень роялти зависит от размера конкретной выручки от реализации игры. Компания не получала роялти от издателя за период до 31 декабря 2021 года, а это означает, что на отчетную дату чистой выручки от продажи Outriders было недостаточно для возмещения затрат и расходов, понесенных издателем на разработку, распространение и продвижение.

Команда People Can Fly отмечает, что нет никаких гарантий, что игра Outriders когда-либо станет прибыльной: «нет никаких гарантий, что чистой выручки от продажи Outriders в будущем будет достаточно, чтобы издатель возместил понесенные расходы и выплатил роялти».

Стоит сказать, что Outriders на старте столкнулась с некоторыми проблемами, но после получила ряд обновлений, в том числе, с новым контентом. А недавно было анонсировано крупное дополнение для Outriders — Worldslayer, которое выйдет 30 июня.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Новые функции Xbox Game Bar начали тестировать инсайдеры на Windows 11
Новые функции Xbox Game Bar начали тестировать инсайдеры на Windows 11
Outriders все еще не приносит прибыли, несмотря на релиз игры в Game Pass
Outriders все еще не приносит прибыли, несмотря на релиз игры в Game
Лолита Милявская боится, что у нее конфискуют дом
Лолита Милявская боится, что у нее конфискуют дом
Елена Малышева кромсала и рубила
Елена Малышева кромсала и рубила
Каким будет лето 2022 года для Водных Знаков Зодиака
Каким будет лето 2022 года для Водных Знаков Зодиака
В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
Рита Дакота рассказала о своем изъяне
Рита Дакота рассказала о своем изъяне
Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком
Ксении Бородиной снова не повезло с мужиком
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с завышенной талией
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с
Виктор Дробыш решил воскресить старую группу
Виктор Дробыш решил воскресить старую группу
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Топ на сегодня

Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время
Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о разорванном платье Беллы Хадид, характере Наоми Кэмпбелл и закулисье Met Gala
Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с завышенной талией
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с

Еще по теме

Официально: Exo One добавят в Game Pass в день релиза
Геймплей игры Pupperazzi, она будет в Game Pass в январе
Square Enix выпускает все свои игры в Game Pass на Xbox
Официально: Mind Scanners выйдет в Game Pass на следующей неделе