Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
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Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье

Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье

Свежие фрукты помогают укрепить здоровье и оставаться в тонусе, поэтому так важно включать их в рацион. Рецепты из яблок придется к столу тем, кто следит за самочувствием и хочет побаловать себя вкусными блюдами, укрепляющими организм.


Яблоки — самые доступные фрукты, которые можно есть ежедневно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют разнообразить меню новыми блюдами, которые помогут сохранить тонус организма, отличное настроение и укрепить иммунитет. Простые и понятные рецепты не займут много времени и станут настоящим украшением стола.

Запеченные яблоки

Для приготовления перекуса яблоки тщательно моют, срезают с них верхушки и удаляют часть мякоти. Отдельно смешивают горсть изюма, толченые орехи, сливочное масло, немного корицы, имбиря, мускатного ореха и гвоздики. Все специи добавляют по желанию. Начинку смешивают с сахаром или медом, закладывают в яблоки, а сверху поливают свежевыжатым апельсиновым соком. Запекают десерт в духовке при температуре 190 С 15 минут-20 минут. По желанию яблоки помещают в микроволновку, накрывают крышкой и готовят 3-7 минут. Чем дольше готовятся фрукты, тем мягче они становятся.

Чипсы из яблок

Яблочные чипсы — отличная альтернатива перекуса. Приготовить их не сложно: яблоки, нарезанные тонкими кружочками, натирают сахаром и корицей, затем раскладывают на листе пергаментной бумаги или на решетке. Запекают чипсы в духовке при температуре 90 С пару часов, не забыв перевернуть ломтики в середине процесса готовки. Подсушенные яблоки перекладывают в миску и наслаждаются вкусным перекусом. Сахар можно заменить сахарозаменителем.


Повидло

Приготовить вкусное и полезное повидло можно как в кастрюле, так и в мультиварке. 6 очищенных от кожуры и сердцевины яблок нарезают кубиками, добавляют сок одного лимона, 450 миллилитров воды, половину чайной ложки корицы, щепотку молотого мускатного ореха, сахар или сахарозаменитель по вкусу. На умеренном огне массу варят, периодически помешивая. После закипания огонь убавляют и варят повидло еще 40 минут. Готовую смесь остужают и измельчают блендером, а затем убирают в холодильник.

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По материалам: dailyhoro.ru

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