Ростуризм: Загрузка отелей на майские праздники в Крыму составляет не менее 50%
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Ростуризм: Загрузка отелей на майские праздники в Крыму составляет не менее 50%

Ростуризм: Загрузка отелей на майские праздники в Крыму составляет не менее 50%

17:38  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Крым остается в числе лидеров у россиян среди направлений на майские праздники, заявили в Ростуризме, сообщает РИА «Новости». Таким образом в Федеральной службе опровергли информацию «о массовой отмене бронирований в отелях полуострова в мае-июне».

Ранее в в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) сообщили, что зафиксированы массовые отмены бронирований крымских отелей на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов. Там отметили, что в настоящий момент загрузка отелей полуострова составляет около 40 процентов.

Средняя загрузка отелей на майские праздники в Крыму составляет не менее 50 процентов, а в сегменте четыре и пять звезд — около 75 процентов, указали в Ростуризме. Санатории загружены в среднем на 70 процентов.

«В целом на май-июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку», — подчеркнули в Федеральной службе.

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24 февраля Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Мера коснулась Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

Ограничения неоднократно продлевались: в последний раз режим был продлен до 13 мая.

Ранее «Парламентская газета» рассказывала, куда в Крыму лучше не ездить на личном автомобиле. Парковок для всех желающих на полуострове может не хватить. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий наделить власти Севастополя полномочиями штрафовать автовладельцев за неправильную парковку.



#Крым #туризм


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По материалам: pnp.ru

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