Симулятор ремонта велосипедов Bike Mechanic Simulator 2023 выйдет на Xbox

Вадим Карасев





Очередной симулятор готовится к релизу на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, о чем сообщили студии Punch Punk Games и Manager Games S.A. Игра Bike Mechanic Simulator 2023 появится на приставках и PC в будущем году. Разработчики обещают выпустить проект в начале года на PC, а после перенести его на консоли.

Bike Mechanic Simulator 2023 — это симулятор механика велосипедов. Игрокам предстоит в собственной мастерской ремонтировать, модернизировать и тестировать велосипеды. Заявлено, что в игре будет максимальная реалистичность и множество контента: велосипедов, инструментов, комплектующих. В Bike Mechanic Simulator 2023 ждет сюжетный режим и режим песочницы.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Bike Mechanic Simulator 2023.

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