Слуцкий напомнил о «фирменном приеме Вашингтона»

19:31 Автор: Юлия Катенёва

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о попытках России исказить историю «фирменным приемом Вашингтона». В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что США пытаются обвинить других в том, в чем сами погрязли с головой.

В письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе Блинкен подчеркнул, что Москва пытается исказить историю в попытке оправдать проведение специальной операции на Украине. Заявление госсекретаря США привел ТАСС. Также Блинкен призвал «говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу».

США планомерно пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, пишет Слуцкий. Украинская и американская делегации из года в год голосовали в ООН против резолюции с осуждением героизации нацизма, напомнил политик, уточнив, что при этом «фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европы».





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Слуцкий подчеркнул, что Россия всегда стояла и будет стоять на страже исторической правды. «Именно мы — наследники победителей фашизма. Именно мы боремся с проявлениями неонацизма в сегодняшние дни. США же остаются во главе империи лжи», — говорится в публикации.

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