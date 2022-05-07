Слуцкий напомнил о «фирменном приеме Вашингтона»
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Слуцкий напомнил о «фирменном приеме Вашингтона»

Слуцкий напомнил о «фирменном приеме Вашингтона»

19:31  Автор: Юлия Катенёва



Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о попытках России исказить историю «фирменным приемом Вашингтона». В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что США пытаются обвинить других в том, в чем сами погрязли с головой.

В письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе  Блинкен подчеркнул, что Москва пытается исказить историю в попытке оправдать проведение специальной операции на Украине. Заявление госсекретаря США привел ТАСС. Также Блинкен призвал «говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу».

США планомерно пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, пишет Слуцкий. Украинская и американская делегации из года в год голосовали в ООН против резолюции с осуждением героизации нацизма, напомнил политик, уточнив, что при этом «фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европы».


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Слуцкий подчеркнул, что Россия всегда стояла и будет стоять на страже исторической правды. «Именно мы — наследники победителей фашизма. Именно мы боремся с проявлениями неонацизма в сегодняшние дни. США же остаются во главе империи лжи», — говорится в публикации.



#США #история

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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