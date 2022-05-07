Слуцкий: Заверения, что НАТО не намерен вступать в конфликт, — от лукавого

Тема: Военная операция на Украине

16:37 Автор: Юлия Катенёва

Заверения, что НАТО не намерен вступать в конфликт, — от лукавого. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о необходимости интенсификации поставок вооружения Киеву.

В интервью газете Welt am Sontag генсек, в частности, отметил, что конфликт на Украине может затянуться на месяцы и даже годы. «В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Стране срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Это заявление, по оценкам Слуцкого, прямо указывает на бенефициара дальнейшего накаливания ситуации вокруг Украины. «Североатлантический альянс, по словам Столтенберга, настроен на «месяцы и даже годы» конфликта. И, по видимому, намерен этому всячески способствовать», — пишет парламентарий.





Читайте также:

• Китайский эксперт рассказал, почему странам Азии нужно бояться НАТО • Шхагошев: НАТО делает Швецию и Финляндию соучастниками военных преступлений • Небензя заявил на Совбезе ООН, что Запад ведет прокси-войну против России

Поставки вооружений, отправка западных наемников, предоставление разведданных — все это элементы активной гибридной войны против нашей страны, отмечает Слуцкий. Ее цель, по словам политика, не скрывается: максимально ослабить Россию.

На Украине сегодня идет не только спецоперация России за освобождение от неонацизма, считает депутат. «По сути, это кульминация жестокой цивилизационной схватки, развязанной не нами. Но цена победы в ней теперь — спасение от уничтожения всего Русского мира», — считает он.

#НАТО #Украина

Ещё материалы: Леонид Слуцкий

565