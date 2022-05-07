Слуцкий: Заверения, что НАТО не намерен вступать в конфликт, — от лукавого
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Слуцкий: Заверения, что НАТО не намерен вступать в конфликт, — от лукавого

Слуцкий: Заверения, что НАТО не намерен вступать в конфликт, — от лукавого

Тема: Военная операция на Украине


16:37  Автор: Юлия Катенёва



Заверения, что НАТО не намерен вступать в конфликт, — от лукавого. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о необходимости интенсификации поставок вооружения Киеву.

В интервью газете Welt am Sontag генсек, в частности, отметил, что конфликт на Украине может затянуться на месяцы и даже годы. «В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Стране срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Это заявление, по оценкам Слуцкого, прямо указывает на бенефициара дальнейшего накаливания ситуации вокруг Украины. «Североатлантический альянс, по словам Столтенберга, настроен на «месяцы и даже годы» конфликта. И, по видимому, намерен этому всячески способствовать», — пишет парламентарий.


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Поставки вооружений, отправка западных наемников, предоставление разведданных — все это элементы активной гибридной войны против нашей страны, отмечает Слуцкий. Ее цель, по словам политика, не скрывается: максимально ослабить Россию.

На Украине сегодня идет не только спецоперация России за освобождение от неонацизма, считает депутат. «По сути, это кульминация жестокой цивилизационной схватки, развязанной не нами. Но цена победы в ней теперь — спасение от уничтожения всего Русского мира», — считает он.



#НАТО #Украина

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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