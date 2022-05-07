Условия предоставления льготных кредитов для аграриев уточнили

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Внесены изменения в правила субсидирования льготных кредитов, выданных товаропроизводителям, осуществляющим производство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию. Такое постановление Правительства от 27 апреля 2022 года № 760 вступает в силу 7 мая.

Так по кредитным договорам, предусматривающим предоставление льготного краткосрочного кредита, заключенным с 15 марта 2022 года, ставка не должна превышать 10 процентов.

Такая же ставка предусмотрена по кредитным договорам, заключенным до 15 марта 2022 года, в отношении которых с 15 марта заключено дополнительное соглашение в целях его пролонгации.

Законы, вступающие в силу с 7 мая

Норма будет действовать с 15 марта по 31 декабря 2022 года включительно.

Кроме того, документом внесены изменения в процедуру отбора российских кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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