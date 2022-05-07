Условия предоставления льготных кредитов для аграриев уточнили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Условия предоставления льготных кредитов для аграриев уточнили

Условия предоставления льготных кредитов для аграриев уточнили

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Внесены изменения в правила субсидирования льготных кредитов, выданных товаропроизводителям, осуществляющим производство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию. Такое постановление Правительства от 27 апреля 2022 года № 760 вступает в силу 7 мая.

Так по кредитным договорам, предусматривающим предоставление льготного краткосрочного кредита, заключенным с 15 марта 2022 года, ставка не должна превышать 10 процентов.

Такая же ставка предусмотрена по кредитным договорам, заключенным до 15 марта 2022 года, в отношении которых с 15 марта заключено дополнительное соглашение в целях его пролонгации.

Законы, вступающие в силу с 7 мая


Норма будет действовать с 15 марта по 31 декабря 2022 года включительно.

Кроме того, документом внесены изменения в процедуру отбора российских кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#сельское хозяйство #деньги


108
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Симулятор ремонта велосипедов Bike Mechanic Simulator 2023 выйдет на Xbox
Симулятор ремонта велосипедов Bike Mechanic Simulator 2023 выйдет на
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время
Чулпан Хаматовой подыскали замену
Чулпан Хаматовой подыскали замену
Лунный день сегодня 7 мая 2022 года
Лунный день сегодня 7 мая 2022 года
20 внезапно забавных моментов со свадеб, которые были мастерски запечатлены фотографами торжества
20 внезапно забавных моментов со свадеб, которые были мастерски
Гордон показала настоящую фигуру Леры Кудрявцевой
Гордон показала настоящую фигуру Леры Кудрявцевой
Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
Outward: Definitive Edition выходит на Xbox Series X | S уже 17 мая
Outward: Definitive Edition выходит на Xbox Series X | S уже 17 мая
Руководители Xbox тизерят «крутые» будущие проекты, которые они уже тестируют
Руководители Xbox тизерят «крутые» будущие проекты, которые они уже
Жена Константина Ивлева рассказала, как привлечь мужчину
Жена Константина Ивлева рассказала, как привлечь мужчину
Наталья Штурм закрутила роман с 30-летним мужчиной
Наталья Штурм закрутила роман с 30-летним мужчиной

Топ на сегодня

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Парик Ольги Бузовой выставили на продажу за астрономическую сумму
Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о разорванном платье Беллы Хадид, характере Наоми Кэмпбелл и закулисье Met Gala
Светский фотограф Герман Ларкин дал интервью Ксении Соловьевой: о
TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время
TMZ: A$AP Rocky и Рианна не собираются пожениться в ближайшее время
Евгений Петросян может стать еще раза отцом
Евгений Петросян может стать еще раза отцом

Еще по теме

Тепличные комплексы по выращиванию цветов поддержат льготными кредитами
Правительство уточнило порядок субсидирования IT-кредитов
Получить субсидии на инновации будет проще
Порядок отбора вузов в программу «Приоритет-2030» уточнили