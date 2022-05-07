В Красноярском крае в результате пожаров погибли 5 человек
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В Красноярском крае в результате пожаров погибли 5 человек

В Красноярском крае в результате пожаров погибли 5 человек

12:32  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



В Красноярском крае из-за пожаров, предварительно, погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

20 строений горят в Никольске, где, по предварительной информации, погибли два человека, следует из сообщения. В Талажанке Казачинского района огнем охвачены 16 строений, погибло три человека, из них два ребенка. На месте работают сотрудники СК, организована доследственная проверка.

Власти региона объявили о введении режима ЧС в связи с ситуацией с природными пожарами. Всего на территории региона горит уже около 200 строений в более чем 16 населенных пунктах, а также несколько пилорам и детский сад.


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По материалам: pnp.ru

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