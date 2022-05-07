В Приднестровье сообщают о взрывах в районе села Воронково

11:25 Автор: Юлия Катенёва

Источник: ТАСС

В МВД Приднестровья сообщили о в взрывах на территории бывшего аэродрома у села Воронково, передает ТАСС.

По данным ведомства, 6 мая, вечером, сначала были сброшены первые два взрывных устройства, предположительно, с беспилотника. Атака повторилась спустя час. На месте были обнаружены воронки глубиной примерно в 1 м и диаметром в 25 см. В настоящий момент оставшиеся устройств элементы изучаются специалистами.

В МВД отметили, что это уже вторая атака в районе села Воронково. «Первая атака была зафиксирована 5 мая в 22:20. Тогда с дрона были сброшены два взрывных устройства», — приводит агентство сообщение МВД.





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Ранее сообщалось, что в Приднестровье предотвратили теракт, который пытались организовать на телерадиоцентре «Маяк» при помощи грузового дрона с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью.

Дрон сбили в ночь на 3 мая. Взрывное устройство должны были привести в действие дистанционно, с помощью радиосигнала, говорится в сообщении. «Пытались взрывать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр», — сообщили в Telegram-канале телеканала ТСВ Приднестровье.

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