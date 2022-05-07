В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать

Вадим Карасев





За последние несколько часов в сети появилось множество жалоб игроков на работу игр на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. На Downdetector зафиксировано большое количество обращений игроков, которые наблюдают наличие проблем в работе служб Xbox.





Проблемы начались около 23:00 по московскому времени 6 мая, и изначально они затрагивали едва ли не все службы Xbox. В том числе, игроки жаловались на невозможность запускать и играть во многие цифровые игры, в том числе проекты из Game Pass.

Microsoft отреагировала на ситуацию и в течение нескольких часов после возникновения проблем исправила проблемы с работой Microsoft Store и учетной записи Xbox Live. Однако, до сих пор остаются проблемы с запуском цифровых игр и работой облачных сервис (Xbox Cloud Gaming).





Напомним, что отслеживать актуальный статус сервисов Xbox можно на специальной странице на сайте Microsoft.