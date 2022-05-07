В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества
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В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества

В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества


Одна из особенностей игры Two Point Hospital, за которую ее критиковали игроки, это наложенные ограничения, связанные со структурой возводимой больницы. Больница одного игрока была практически полностью похожа на больницу другого игрока. В новом проекте студии Two Point, игре Two Point Campus, игроков ждет большая свобода творчества.

Разработчики Two Point Campus выпустили новый ролик, который можно посмотреть ниже. В нем демонстрируется, как игроки будут создавать свой собственный кампус в игре. Разработчики рассказывают, что по площади образовательные кампусы гораздо больше больниц, поэтому игроки получат большую свободу действий. Изначально на карте в каждом новом университетском городе будет несколько основных зданий, но при желании их можно полностью снести и создать кампус с нуля. Кроме того, игроков избавят от необходимости создавать однотипные комнаты — можно будет делать шаблоны и использовать их.


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Напомним, что выходит игра Two Point Campus уже 9 августа 2022 года — сразу в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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